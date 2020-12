Mudámos para sempre

O ano da pandemia vai ter consequências duradouras em várias dimensões da vida humana. Vamos andar com a Covid às costas, provavelmente durante anos, que parecerão intermináveis a todos nós.Não se trata apenas da demora até que a vacina tenha efeito generalizado. Não falo unicamente das sequelas físicas que se detetam cada vez mais duradouras em quem se curou da doença. Falo de um impossível regresso à vida anterior ao vírus.Cada um de nós passou a olhar para a saúde e para o planeta de forma diferente. As famílias terão de sarar as feridas emocionais da distância, do Natal mitigado, e do mais que ainda se verá. A escola passará décadas a recuperar do abismo social que sai acentuado a cada confinamento. As relações no trabalho passam a depender da vacina.E depois há o desemprego, a miséria, os novos pobres da pandemia, a economia que definha, a dívida externa que explode.Nestes dias de esperança porque os números melhoraram, nestas semanas em que viveremos a dor da espera pela vacina, convém olhar de frente a nova realidade.Nada voltará a ser como dantes.