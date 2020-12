Vítimas da crise

Portugal está entre as economias mais afetadas pela pandemia. Tendo em conta que o País depende tanto dos serviços e do turismo, as previsões ontem divulgadas pela OCDE não são surpreendentes.Mau é também o facto de o segundo país do mundo mais atingido ser Espanha , o principal parceiro económico luso, o que significa que o potencial das exportações nacionais para o mercado vizinho será muito limitado , não apenas este ano, mas também nos próximos.A retoma da economia em 2021 depende do evolução da pandemia. Os dados recentes apontam para um abrandamento das infeções e dão alguma esperança, a par do desenvolvimento das vacinas. Se tudo correr bem, a Páscoa já pode ser um sinal de redenção.Mas há feridas que demorarão muito tempo a cicatrizar, ou talvez nunca cicatrizem. A segunda vaga está a ser mais letal para pequenos negócios de comércio e restauração. O encerramento de estabelecimentos já se nota nas zonas comerciais de Norte a Sul.Sem o oxigénio das ajudas públicas mais empresas morreriam e mais empregos seriam destruído. Este apoio é fundamental.