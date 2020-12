Tentações de Natal

Para que os nossos avós cheguem ao próximo Natal, se calhar é necessário que neste Natal não estejamos juntos". As palavras sábias do presidente da Conferência Episcopal, D. José Ornelas, valem por todos os discursos que vamos ouvindo. Mas caíram em saco roto no seio da própria Igreja. Bastou o Governo abrir a porta ao Natal, para o cardeal patriarca de Lisboa anunciar que este ano haverá Missa do Galo. Não sei o que as outras dioceses vão fazer, mas quando o exemplo vem de cima…A folga natalícia nas restrições vai dar mau resultado. As famílias já tinham interiorizado que este ano seria diferente, que havia o dever de proteger os mais velhos, os mais vulneráveis. As exceções criadas para 24 e 25 vieram alterar esse espírito e tudo pode acontecer, para pior. Ninguém morria por passar o Natal sem este ou aquele ente querido, mas pode morrer se o fizer.D. Clemente não resistiu à tentação. Pode dizer que serão seguidas as regras de segurança, até pode pedir polícia à porta da Sé para evitar fiéis a mais – o que seria a anedota da pandemia. Certo é que este ano não devia haver Missa do Galo. Este vírus é implacável e faz questão de o demonstrar todos os dias.