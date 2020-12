Os contribuintes portugueses são chamados a pagar um bilhete muito caro para salvar a TAP. Cerca de 330 euros é quanto custa a cada cidadão o resgate público da transportadora. Além do dinheiro, há ainda um custo social enorme com o draconiano plano de cortes. Os contribuintes pagam demasiado e ficam com uma mini-TAP.A transportadora é estratégica para a economia portuguesa e tem um impacto muito maior do que o volume das suas receitas e do emprego que cria. Desde a indústria de catering a inúmeros serviços, há muita gente que vive dos negócios gerados pela companhia aérea. Tem ainda um valor estratégico e político na ligação de Portugal e da Europa a África e América do Sul.Um pecado capital do Governo de António Costa foi a reversão da privatização. Agora os contribuintes são donos de uma empresa que em termos financeiros se arrisca a tornar um elefante branco com asas.Por causa do homicídio de um cidadão ucraniano no Aeroporto de Lisboa, o SEF teve a ideia de colocar um botão de emergência nos gabinetes do Aeroporto de Lisboa. Mas o Governo também já revela sinais de precisar do ‘botão de pânico’.