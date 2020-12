Falta fazer o mais difícil

A relevância para a comunidade do processo de vacinação obriga-nos a uma avaliação permanente. A missão é demasiado importante para que os balanços sejam todos guardados para o fim. Dito isto, é justo reconhecer que o início dificilmente poderia ter corrido melhor. A definição de quem é imunizado na primeira fase ajudou. Escolher médicos e enfermeiros não é apenas um reconhecimento por serviços prestados. É uma opção racional e eficaz. Racional, porque garante que os profissionais de saúde continuarão a trabalhar. Eficaz, porque permite vacinar nos próprios hospitais.

Porém, não sejamos ingénuos. As imagens da vacinação são, também, uma poderosa arma política. Isso não quer dizer que a aposta esteja ganha. O mais difícil está ainda para chegar. Lutamos contra uma doença que ataca com maior severidade os idosos, e que tem particular incidência nos lares. É imperioso que a vacinação nesses dois grupos avance o mais depressa possível, e a logística será bem mais complexa. Essa fase poderá não proporcionar tantos diretos televisivos à ministra Marta Temido, mas será aí que o verdadeiro desafio vai começar.