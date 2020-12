Primavera de Costa

As sondagens têm vindo a mostrar a volatilidade do clima político. A sensação, assente em factos, de que o Governo está a desmoronar-se com a sucessão de casos – da Administração Interna à TAP - , não tem verdadeira correspondência na intenção de voto.Nas sondagens, o PS parece ir a caminho de valer mais do que a direita junta e esta mostra-se incapaz de formar uma alternativa de Governo. Desde logo, não se entende se essa alternativa comporta o Chega ou não, mas em breve poderá chegar um facto consumado ditado pelo crescimento deste partido: não há coligação de governo possível à direita sem contar com ele.Entalado entre dois fogos, Rui Rio esforça-se para evitar a erosão eleitoral mas está longe de ter trazido uma dinâmica de crescimento ao seu partido. Cada vez parece mais evidente que só duas grandes causas motivam hoje os eleitores: a saúde e a conta bancária.E, aí, António Costa tem os trunfos todos, se contarmos com a eficácia da vacina e a breve chegada da bazuca europeia. Por este caminho, a Primavera pode trazer a reafirmação eleitoral de Costa.Também por isso, nunca foi tão importante escrutinar o mais pequeno ato do Governo.