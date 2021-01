Legado de Merkel

A presidência portuguesa da União Europeia arrancou no meio de uma forte crise sanitária, económica e social mas com um cimento de esperança como há muito não se via na Europa.



António Costa vai ser o homem de um leme difícil, numa geografia onde avulta o crescimento dos extremismos, mas também o da gestão inicial da bazuca financeira europeia, com mais de 750 mil milhões para distribuir pelos membros da União. A presidência portuguesa fica diretamente beneficiária do inigualável legado de Angela Merkel, o diabo da crise financeira de 2009 para a esquerda e extrema-esquerda europeias, hoje uma última espécie da estirpe dos grandes estadistas europeus.





Merkel teve vistas largas. Se é certo que germanizou o poder na UE, não o é menos que foi a sua força e a sua capacidade política de estabelecer alianças e preservar o diálogo que evitaram o naufrágio da Europa no contexto do coronavírus. António Costa tem todas as condições para brilhar nos próximos seis meses.Mas convém não esquecer a formiguinha que lá esteve antes a construir os alicerces da casa, que é como quem diz da presidência portuguesa.