O Marcelo do segundo mandato

Depois desta vitória categórica, que Marcelo vai emergir sobre esta crise que assola Portugal?A sua legitimidade está renovada e reforçada. É natural que o Presidente da República possa exigir melhor governação a Costa, e governar melhor do que nestes últimos meses não é tarefa hercúlea. É o mínimo que se pode exigir a quem conduz o País. Marcelo irá progressivamente aumentar a pressão.Mas estes resultados eleitorais impõem uma reorganização da Direita. Se aos políticos cabe ouvir o Povo e respeitar o que diz através do voto, ficou claro que André Ventura tem uma palavra a dizer no necessário rearranjo desta área política. O tsunami que Ventura provocou no voto comunista, de Beja a Setúbal, aconselha respeito e busca de alianças que evitem uma profusão de pequenos caudilhos locais, nas próximas Autárquicas.Rio bem pode pedir mais a Marcelo, mas, sem uma Direita forte, Marcelo poderá pouco. Como disse na entrevista à CMTV, Marcelo só pode usar a ‘bomba atómica’ se houver uma alternativa sólida a Costa.Que, até agora, Rio não demonstrou ser.