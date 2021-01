A lista imoral

Desde o início do processo de vacinação que se tem alertado nestas páginas para a urgência de imunizar os titulares dos principais órgãos de soberania. Numa fase de tantos riscos para a vida coletiva, é absurdo sujeitar o País ao perigo de ficar sem algum dos principais decisores do Estado no combate à pandemia. Sucumbir a qualquer espécie de preconceito contra os políticos seria uma enorme estupidez.É com o mesmo escrúpulo ético que agora denunciamos com veemência o incompreensível rol de prioridades definido num despacho do primeiro-ministro.A lista está pejada de decisores não essenciais nesta fase, e abre a porta a funcionários, burocratas e todo o género de aparelhos partidários. Cumpri-la seria uma irracionalidade equivalente à insistência na recusa em salvaguardar quem zela pelo bem comum e premente.Vacinar quem tem missão primordial no Estado é urgente e prioritário - mas só esses. Empenhar uma dose que seja em proveito de privilégios injustificáveis em vez de imunizar, tão depressa quanto possível, todas as potenciais vítimas do vírus que mata sobretudo acima dos 60 anos - isso seria uma imoralidade sem perdão.