Elevador avariado

Um País tão desigual, em que cerca de 1 em cada 5 portugueses vive abaixo do limiar de pobreza, a escola deveria ser uma plataforma que permitisse às crianças que nascem no seio de uma família pobre superar essa situação precária. Mas Portugal está a falhar e o confinamento entrava ainda mais o papel da escola como elevador social.Não é apenas pelo escandaloso atraso da entrega de computadores às crianças mais desfavorecidas, muitos milhares das quais iniciaram ontem o novo processo de aulas online sem poder acompanhar as matérias. O acesso à Net é outro assunto em que o Governo merece censura, porque quase um ano depois do primeiro confinamento ainda não há tarifa social para ligação à rede. Mas não basta apenas um computador e Net para democratizar o acesso ao ensino.Muitas crianças passam frio e fome em casa. Por vezes a escola é o local onde comem a única refeição decente. Todas as pessoas nascem iguais, mas parafraseando George Orwell, algumas são mais iguais que outras. E o Estado está a falhar, porque todos merecem ter as mesmas oportunidades.