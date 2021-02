Verão ameaçado

Portugal está a perder o comboio das vacinas, que nem sequer vai depressa. Começou em primeira classe, ao lado dos mais vacinadores, foi projetado para as carruagens do fundo e arrisca sair no próximo apeadeiro. A culpa não é só do Governo, mas também. Deixou-se ficar nos braços da incompetente Comissão Europeia - que negociou qualquer coisa como um pacote de vacinas para os Estados-membros sem garantir a efetiva chegada das doses aos 27 países - e não procurou alternativas. Esperámos o melhor, não nos preparámos para o pior. Nada de novo.A comunicação também não ajuda. Prometeu-se avançar em força com a vacinação de idosos, doentes acima dos 50 anos, 10 mil polícias, 15 mil bombeiros; preparam-se espaços, criam-se condições e, depois, não há vacinas.A este ritmo, só lá para o fim de agosto se atingirá a imunidade de grupo. Fica o verão comprometendo, com tudo o que isso significa para o turismo, para a restauração e para os portugueses, cansados de tanta restrição, algumas ridículas, e que não veem a hora de tirar a máscara e respirar fundo para enfrentar o duríssimo pós-Covid que aí vem.