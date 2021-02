O dilema autárquico

O adiamento das próximas eleições autárquicas por dois meses, proposto ontem pelo líder do PSD, é uma proposta prudente. Rui Rio fez bem em tomar a dianteira na discussão de um tema que não deve ser ignorado, nem deixado para as calendas gregas.As questões colocadas são pertinentes. As eleições autárquicas são diferentes das presidenciais e muito menos geríveis nos termos em que estas foram, ficando a campanha apenas pelos debates televisivos. Nas autárquicas, o contacto pessoal entre eleitos e eleitores é essencial e representa uma valorização objetiva do exercício democrático de prestação de contas e de proximidade entre ambos.Fazer uma campanha autárquica, com milhares de candidatos a câmaras e juntas de freguesia, não é compatível com um tempo de restrições sanitárias como as que estamos a viver e viveremos, de algum modo, no final do verão. Rio tem ainda razão em duvidar sobre os objetivos da vacinação e imunização de grupo para essa altura.Com o ritmo previsível de vacinação, é pouco provável que, em setembro, estejamos em condições de fazer uma campanha como deve ser. Nesta matéria, por uma vez, é melhor não improvisar.