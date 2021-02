A batalha do verão

Basta uma breve consulta aos rankings que estão a ser produzidos nos sites anglófilos para se perceber que, além da guerra ao vírus, já está a ser preparada a batalha pelo turismo no próximo verão.



Essa disputa joga-se no contraponto entre a vacinação em países ou territórios como as Seychelles, as Maldivas ou as Bermudas, de um lado, e o fracasso na Europa do sul, como Espanha, que surge num modesto vigésimo terceiro lugar, mesmo assim ainda à frente de Portugal, de Itália ou da Grécia, por exemplo, todos ainda mais abaixo.





A querela em redor do passaporte da imunidade é outro sintoma dessa caça aos milhões do turismo mundial, milhões que hão de resistir à pandemia e que crescerão no novo mundo pós-doença.

A economia portuguesa tem vivido na monocultura do turismo. Foi uma das razões para a acentuada quebra da riqueza no ano passado, e sê-lo-á de novo este ano. É já irreparável o dano reputacional de termos estado no pior lugar do ranking de casos e de óbitos durante tanto tempo.



Agora é urgente acertar o passo da vacinação. Para salvar vidas, acima de tudo, mas também para nos dar um futuro mais otimista.