A reunião dos ses

As reuniões do Infarmed tornaram-se enfadonhas. Há excesso de números, percentagens, gráficos, balanços, repetições de análise, linhas vermelhas, mas, sobretudo, ses. Ora, não se vive de ses, vive-se de sins e nãos.Dois meses e meio de vacinação e semanas de confinamento, com os números de vítimas mortais e novos casos em queda livre, com baixa taxa de contágio, seria de esperar que alguém explicasse por que razão continuamos enfiados em casa; por que razão um cabeleireiro não pode abrir e centenas de pessoas podem juntar-se para gritar vivas ao PCP; e qual é a diferença entre estar sozinho num banco de jardim ou correr na praia. Um é crime, outra é ‘passeio higiénico’. Um ano após o início da pandemia, há decisões que continuam a ser um mistério.Já se percebeu que este vírus não se vai deixar apanhar tão cedo. Escapa-se, adquire novas formas, resiste. Esperar que morra, única condição que os especialistas admitem para a nossa libertação incondicional, é errado. Há que encontrar, a par das vacinas, medicamentos que funcionem, como nas outras doenças. Já há casos bem-sucedidos. Por muito que custe a alguns (por ser pouco rentável) é este o caminho.