A ditadura do ‘R’

Apanhado numa tenaz política constituída pela pressão de Marcelo e pela urgência de retomar alguma normalidade, o Governo lá desencantou uma porta de saída.

António Costa tentou explicar como se conjugará o número de casos com o rácio de transmissão, o famoso "fator R". É nessa equação que passará a basear-se a nossa vida coletiva. Só que ontem havia um elefante no meio da sala, bem visível no desconforto com que Costa sublinhou que no jantar com Marcelo só estavam os dois, pelo que o relato da conversa é "especulativo". Eis o busílis: no final da reunião entre Rio e Marcelo, o líder da oposição disse que o ‘R’ está perto de 1, o que impede desconfinamentos. O Instituto Ricardo Jorge não confirmou, e Costa contrapôs 0,78. A ser assim, de onde vem o ‘R’ perto de 1? Rio ficcionou? Improvável. O Presidente tem um ‘R’ só para si? Impossível.

Convém esclarecer tudo isto. Se vamos entrar numa espécie de ditadura do ‘R’, temos de saber muito bem quem o calcula, como é calculado, e sobretudo quem escrutina o processo.

Pessoalmente, não gosto de ser governado por quem não conheço bem, muito menos quando se trata de uma mera equação matemática.