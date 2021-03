O exemplo da América

Se governar é, tantas vezes, a arte de gerir expectativas, então Joe Biden teve ontem a maior vitória desde que assumiu a presidência dos EUA. Ao anunciar que vai acelerar a vacinação contra a Covid-19 de forma a alcançar, até 4 de julho, dia da independência, uma imunização que permitirá o regresso à normalidade, Biden prova que é com ações, e não com intenções, que se faz a América grande de novo. Serão mobilizados seis mil militares e criados 600 novos centros de vacinação. Estudantes de Medicina, médicos e outros profissionais de saúde na reforma serão mobilizados para este esforço sem precedentes no complexo e caro sistema hospitalar americano. E, claro, está garantida a compra das vacinas necessárias já que sem elas qualquer intenção não passará disso.



As medidas de Biden envergonham o relaxamento da Europa. Atrasos na aprovação de vacinas, desorganização da logística e confiança, sem garantias, nos laboratórios atrasaram a vacinação. Enquanto decisões que ditam a vida ou a morte de pessoas continuarem nas mãos de uma horda de eurocratas bem pagos, mas ineficazes, o número de eurocéticos por certo aumentará.