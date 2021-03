Batota sem castigo

As declarações da ministra da Justiça a defender que será difícil punir os batoteiros das vacinas são triplamente graves.Desde logo, trata-se da ingerência de uma governante em processos da Justiça, ainda por cima investigados por uma polícia que tutela. Van Dunen chega a referir casos concretos como o da pastelaria do Porto, com funcionários chamados por um responsável do INEM.São declarações graves também porque muitos dos batoteiros que estão a ser investigados são autarcas, dirigentes e caciques partidários, e isso já não isenta a ministra da suspeita de estar a interferir, se não em causa própria, pelo menos em defesa dos seus.Verdadeiramente impensável é o timing destas declarações surreais. Com a vacinação atrasada e milhões de portugueses à espera, com que cara defenderá o Estado a partir de agora o rigoroso cumprimento das prioridades?As frases da ministra abrem a porta a todo o tipo de cunhas, truques e batotas. Ora, Van Dunen não é ingénua, e não ficará surpreendida com tais efeitos.O que levanta a dúvida central: afinal, porque razão falou a ministra quando toda a prudência a aconselhava a um rigoroso silêncio?