A dualidade instalou-se no critério político nacional e europeu para relacionar-se com a ciência. A ciência exalta-se quando produz vacinas em tempo recorde para combater uma pandemia.Também se elogia quando se trata de sustentar as decisões de confinar ou desconfinar. Em Portugal, não foi diferente do resto da Europa, onde os governos andaram todos a meter-se debaixo do chapéu de chuva da ciência.O caso muda de bitola quando se trata de manter a confiança no processo de vacinação ou, pelo menos, numa das vacinas. Se a vacina da AstraZeneca semeia dúvidas, mesmo sem evidência científica, já operam critérios de prudência que, por exemplo, não foram seguidos em decisões como a de ganhar o Natal. Suspende-se a vacina.O medo está de tal modo instalado que basta um país suspender para gerar de imediato um efeito de rebanho. De uma vez por todas, a ciência e a vacina são as nossas únicas hipóteses de ter soluções de curto e médio prazo.Para ontem, só a vacinação nos pode tirar do buraco em que estamos metidos. Para hoje e amanhã, só a ciência nos pode ajudar a combater futuras doenças e pandemias.