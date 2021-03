Merecemos sensatez

Na quarta-feira a secretária de Estado do Turismo revelou à associação de hoteleiros que os turistas poderiam circular entre concelhos para chegar a hotéis, prática vedada aos residentes.Menos de 24 horas depois, o ministro da Administração Interna anunciava que, na próxima semana (a da Páscoa), não haverá viagens turísticas para Portugal.Na mesma declaração em que revelava falta de articulação entre membros do Governo, Eduardo Cabrita pediu a "mobilização" e a "resiliência" dos portugueses, na próxima quinzena, em mais uma jornada de combate à infindável pandemia. Um apelo para que tenhamos, como ontem disse Marcelo Rebelo de Sousa em mais uma comunicação ao País, um "tempo definitivo sem mais confinamentos".É uma tarefa árdua, que também depende da paciência dos portugueses e da sua "resiliência" para suportar um país que manda, por erro, idosos para o sol à espera de uma vacina, que não sabe bem como vai reforçar a testagem Covid e que avança com a vacinação a passo de caracol.A "sensatez" que Marcelo – e bem – pediu aos portugueses deveria ter sido endereçada também a quem nos governa.