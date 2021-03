A denúncia de um crime criminosamente inexistente

Já passam dez anos sobre a iniciativa do, que mobilizou o País em torno da necessidade de criminalizar o ‘enriquecimento injustificado’ dos políticos. Então, promovemos debates de norte a sul. A petição pública recolheu mais de 50 mil assinaturas, presenciais e devidamente identificadas. A ação terminou com a entrega da petição na Presidência da Assembleia da República, feita em mão, pela Direção doDez anos depois, nada mudou. O crime continua a não ser reconhecido, os negócios nebulosos, que empobrecem o erário público e esbulham o futuro coletivo, crescem e multiplicam-se soprados pelo vento da globalização. Vários ministros estão sob investigação. A suspeita é comum: andamos a vender as joias de Portugal a retalho, para gáudio de alguns escritórios de advogados e imensa fortuna de grandes empresas internacionais.Se o crime de enriquecimento injustificado (ou ilícito) continua encalhado nos interesses instalados no poder legislativo, e aí nada mudou, o conhecimento dos métodos usados pelos que acham lícito o enriquecimento próprio, sem criar riqueza partilhável e empobrecendo a comunidade nacional, é hoje bem mais profundo do que há dez anos. Nesta década, ficámos a conhecer as vantagens de ter amigos pródigos, como Sócrates; património parqueado em offshore, como Pinho; testas de ferro variados, como Salgado. Do passado, já vinha o alerta dos sobrinhos taxistas na Suíça, como Isaltino.Esta década deixou igualmente claro o uso instrumental de grandes empresas para fazer chegar as comissões a decisores políticos corruptíveis. As mesmas empresas ou entidades que podem fazer perigar o Estado de Direito também na sua dimensão democrática, ao estrangular o investimento publicitário em projetos jornalísticos incómodos. Como ensinou Sócrates, através da PT, para tentar estrangular oPassada esta década, desde a grande mobilização em prol da criminalização do enriquecimento injustificado, aqui estamos bem vivos, inquietos, rigorosos, com a coragem e a confiança que nos transmitem os milhões de portugueses consumidores do nosso trabalho. Único amo que servimos!Mais uma vez, aqui levantamos a bandeira da transparência na vida pública, como único caminho para inverter esta curva de empobrecimento de Portugal, na razão inversa da criação de fortunas privadas à custa dos poderes públicos. Durante toda esta semana, opromove o debate em torno da sempre adiada criminalização do enriquecimento injustificado. Que, para ser eficaz, terá de integrar o que aprendemos na última década, à custa do empobrecimento das verdadeiras empresas e de todas as famílias.