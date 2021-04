A nossa vida de volta

É provável que esta manhã encontremos o trânsito mais intenso, que as escolas voltem a encher, que à hora de almoço regresse o frenesim aos centros comerciais e aos restaurantes, que as lojas voltem a estar concorridas, e que ao fim da tarde ou à noite os cinemas e os teatros voltem a ter algum movimento.



Mas quanto mais a sociedade voltar ao normal, maior será o nível de contágios, porque esta doença depende do contacto ou da mera proximidade entre os humanos.





Ora, para prevenir novo descontrolo nos internamentos hospitalares e nos Cuidados Intensivos convém recordar que está tudo nas nossas mãos. Enquanto progride a vacinação, essa sim solução definitiva, há coisas simples a fazer para minimizar o perigo.Gestos como o uso da máscara, a salvaguarda da distância física entre todos, o respeito pela etiqueta respiratória que evite a disseminação de gotículas de espirros ou tosse, a desinfeção das mãos. Coisas simples, de facto. Porém poderosas.Tão poderosas que a economia global está em suspenso, à espera do controlo eficaz do vírus. Vamos todos fazer com que desta vez não volte a haver uma recaída grave. Já merecemos.