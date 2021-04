Política cega

Não há política democrática que resista a uma lógica de cegueira e arbitrariedade. E isso é o que está a penalizar concelhos, como é o caso de Odemira, nesta luta contra a Covid. Os dois critérios que estão a manter este concelho no vermelho são cegos e de aplicação arbitrária.

A contabilidade do índice de contágio é feita em função da população recenseada e ignora a vasta comunidade imigrante. Ignora que em Odemira vivem para cima de 40 mil pessoas. Por outro lado, os critérios ignoram ainda a realidade geográfica do concelho, o maior do País, penalizando populações que vivem a mais de 60 ou 70 km dos focos de contágio, centrados nas estufas que mancham o litoral. Igualmente incompreensível é o facto de este ser um concelho totalmente fechado enquanto as estufas continuam a laborar.

Alguém no Governo terá percebido, tardiamente, a cegueira e a arbitrariedade deste tipo de medidas e criou uma task force para acelerar a vacinação, a testagem e a fiscalização.

Mas o erro está feito.

Espera-se que não se eternize e não seja o berço de uma radicalização eleitoral, que só produzirá um desastre ainda maior.