O regresso da política de morte

Ao arrepio do Supremo Tribunal brasileiro, que proibiu operações em favelas durante a pandemia, a Polícia do Rio de Janeiro entrou no ‘Jacarezinho’ com artilharia pesada e 25 pessoas morreram, incluindo um militar.



A ação visaria o chamado Comando Vermelho, o mais sanguinário gangue de narcotraficantes da cidade, que estará a recrutar jovens para as fileiras. Infelizmente, nada que seja novo na cidade abandonada por Deus e pelos menos divinos governantes.





A operação transformou-se rapidamente numa das mais sangrentas incursões policiais nas favelas do Rio e quando forem enterrados os mortos acontecerá o mesmo que após a matança no ‘Alemão’, em 2007, e de ‘Vigário Geral’, no ano de 1993.O tráfico acabou? Apenas piorou e intensificou-se uma guerra não declarada entre traficantes e polícias com muitas vítimas inocentes pelo meio. As favelas não precisam só de medidas firmes de segurança.Necessitam de políticas de educação, emprego e inclusão. Ações de morte em vez de políticas de vida são sintomáticas de um Estado falhado.