Um conto de fadas

A forma como um jovem presidente aposta num treinador que não tinha provas dadas e devolve a glória a um clube dividido por guerras intestinas tem um toque de conto de fadas da era moderna, que seguramente encanta todos os amantes de histórias com final feliz.A multidão que encheu as ruas de norte a sul do País, e um pouco por todo o mundo português, só surpreende quem não conhece, ou já se tinha esquecido, da dimensão eclética e intergeracional do Sporting Clube de Portugal. Já assim tinha sido há 19 anos, e há 21, e seguramente ainda mais lá para trás, nas festas anteriores. O principal mérito do presidente Varandas, grande obreiro deste título nacional de futebol, é ter criado, mantido e preservado a tranquilidade em redor do grupo de trabalho esculpido a dedo pelo tal jovem e aparentemente predestinado treinador, Rúben Amorim.Vencido o espetro da decadência herdado da anterior gestão lunática, o desafio é agora transformar esta alegria episódica em hábito de vencer, conquistar mais títulos, e recolocar o Sporting no lugar que merece, e de que o futebol português andou necessitado nos últimos anos.