Voltar à raiz do problema

As chocantes imagens de crianças feridas, estampadas nas páginas dos jornais (sim, a guerra é cruel, mata civis inocentes e amiúde os indefesos), não nos devem desviar do essencial no conflito israelo-palestiniano.



E o que é basilar neste "ciclo insano de derramamento de sangue e destruição", como lhe chamou o secretário-geral da ONU, António Guterres, é a circunstância de estarmos perante uma guerra que se eterniza não entre dois Estados, mas que opõe dois povos que reclamam o mesmo pedaço de terra prometida. E se a puderem ter sem a presença do outro por perto, tanto melhor.





Num dos dois lados desta vergonha, que o Mundo não consegue resolver desde 1947, está Israel, um Estado laico e democrata que, por isso, tem mais responsabilidades perante a comunidade internacional.Do outro, estão os palestinianos que, ao aceitarem partilhar território, fazem mais que o vizinho judeu, obstinado na proliferação ilegal de colonatos em terra que não é sua.Enquanto a Palestina não for um Estado, livre do jugo terrorista do Hamas, pouco lhe poderemos pedir nesta luta sem fim.