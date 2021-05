A lição do título

O maior património do Sporting Clube de Portugal é a sua história e a imensa massa adepta de alguns milhões de pessoas em Portugal e na diáspora lusófona, um pouco por todo o Mundo.



Não deixa de ser surpreendente que um clube que esteve 19 anos sem conquistar o título maior do futebol português, e que já nas décadas de 1989 e 1990 tinha sofrido um longo jejum de 18 anos, consiga manter tamanha devoção dos adeptos, como se viu na celebração da conquista deste campeonato.

Depois do infame ataque à Academia de Alcochete, que é o pior dia da história do clube, poucos acreditariam que seria possível que o Sporting voltasse a celebrar o título de campeão tão cedo.

Nesta conquista há muito mérito de Rúben Amorim, adepto do Benfica, o artífice que transformou esta equipa no improvável campeão. Com grande diferença de orçamento face aos dois principais rivais, o Sporting no início da época estava longe de ser favorito.



Mas houve uma conjugação de fatores desde competência à forte coesão de uma equipa que acreditou em cada jogo que era possível dar a volta às adversidades.

O título que apaga o trauma da invasão de Alcochete é também uma lição para o futebol português: não é só o dinheiro que faz os campeões. É o trabalho competente, a boa gestão, a aposta na formação que podem salvar os clubes portugueses.