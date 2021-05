Escolas desiguais

O ranking das escolas deixa a nu uma realidade: os alunos do privado têm melhores notas que os do público. Em 640 estabelecimentos de ensino, a primeira escola pública surge em 35º lugar.



Assim se explica por que razão quem tem dinheiro põe os filhos a estudar em colégios e externatos e quem tem pouco faz um esforço para o conseguir, mesmo que isso implique sacrifícios familiares. É um investimento com retorno. Quem não pode mesmo, corre o risco de ver os filhos enfrentar maiores dificuldades para atingir os objetivos.

Não vale a pena tapar o sol com uma peneira, como se apressou a fazer o ministro Brandão Rodrigues, classificando de injustos e redutores os resultados. Mais do que desvalorizar e menosprezar este importante indicador de qualidade, porque factual, é perceber o que está na sua origem.



Professores mais motivados? Alunos mais empenhados? Famílias mais atentas? Escolas mais preparadas?



Turmas mais organizadas? Maior grau de exigência? Mais disciplina? Seguramente um pouco de tudo e é sobre isto que tutela, diretores, professores e pais devem refletir, não negar evidências.



Um ensino para todos deve ser igual para todos.