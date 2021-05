Errar, mais uma vez

O governo britânico admitiu ontem atrasar o alívio de restrições ao confinamento para travar o avanço da Covid-19. Foi esta a razão que levou a Alemanha a travar a entrada de britânicos e o mesmo aconteceu esta semana com a França. Em contraciclo com a racionalidade que a pandemia deveria impor, Portugal promoveu a vinda de charters britânicos para o Algarve e autorizou a final da Champions, no Porto, entre o City e o Chelsea. Confiante, a ministra Vieira da Silva anunciou que os 12 mil adeptos ingleses com bilhete para o jogo deslocar-se-iam a Portugal "em bolha".Numa declaração de incompetência travestida de ingenuidade, achou o Governo que só esses adeptos viajariam para o Porto em ordeiras filas e que partiriam logo após o encontro. Obviamente vieram outros, antes do jogo, e vão ficar para lá da final. O que as reportagens mostraram ontem foi a cidade cheia de adeptos sem distanciamento nem máscara. Até sábado será muito pior, por muito "robusta" que seja prometida ação da PSP.Na semana em que a matriz de risco da Covid-19 dispara e que se admitem medidas especiais, a ação do Governo é irresponsável.