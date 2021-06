Em nome da verdade e dos direitos humanos, o defunto Pablo Iglésias quis criar o seu templo da manipulação das consciências quando ainda era ministro no governo de Pedro Sánchez.Acossado por uma teia de pequenos e médios escândalos, que danificaram por completo a superioridade moral do Podemos, incomodado com as perguntas dos jornalistas, Iglésias tentou criar, através da lei, o que já tinha com a máquina de propaganda do seu partido: uma arma de assédio ao jornalismo livre e independente.Trata-se de um Ministério da Verdade em que se aprisionam as consciências dos homens livres. Vamos entregar isso a um Governo? Vamos entregar isso a ministros que, quando estavam no governo de Sócrates mostraram um invulgar perfil inquisitorial? Não é só o jornalismo que está em causa.É a liberdade propriamente dita, seja ela individual ou coletiva.