Cultura do silêncio

Os jogadores da seleção já estão vacinados contra a Covid. O processo, soube-se agora, decorreu no mês de maio. Nada a opor. Mesmo considerando que os eleitos de Fernando Santos não fazem parte de grupos de risco nem preenchem os requisitos etários.Os argumentos que sustentam a decisão são óbvios, compreensíveis, mas não há um único que justifique o secretismo com que a operação decorreu, quase de forma clandestina. Bem diferente do que se passou em Espanha, onde o assunto foi discutido no seio do Governo, que aprovou a vacinação dos atletas, esperando agora a opinião favorável das autoridades de saúde.São estes silêncios que minam a democracia e a confiança dos cidadãos no Estado e nas suas instituições. Dizem-se umas coisa, vão-se sabendo outras, mas quanto ficará por conhecer, por descodificar, neste jogo do esconde-esconde, onde nem Ronaldo consegue descobrir a baliza? Zonas cinzentas que ganham força legislativa, como o comprova a recente aprovação da Lei da Censura, disfarçada de Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, tornando cada vez mais difícil desvendar os segredos que andam por aí.