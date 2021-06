Uma nova energia no CM de sempre, por Carlos Rodrigues

O Correio da Manhã de hoje traz o nome de um novo diretor no cabeçalho, o meu.Ao fim de mais de 14 anos à frente do projeto, Octávio Ribeiro merece a justa homenagem pela dimensão a que elevou o ‘nosso’ CM.O diretor Octávio Ribeiro conseguiu engrandecer de tal forma o Correio da Manhã que deixa uma realidade que nada tem a ver com aquela que encontrou quando meteu mãos à obra.Logrou construir um jornal líder, e logo transmutá-lo em marca global de informação em português, em diversas plataformas, incluindo a televisão, através da CMTV, um caso de sucesso que é motivo de estudo mundial.O pensamento e a prática jornalística de Octávio Ribeiro são um valioso património para o País, e por isso continuará o diálogo incessante connosco, leitores que todos somos, na sua crónica semanal, que aceitou manter, o que me honra de uma forma extraordinária.Caros leitores:O Correio da Manhã é, no presente, uma sólida instituição da nossa democracia.Somos um projeto jornalístico independente de todos os poderes.A nossa missão são os factos.Como está consignado no nosso estatuto editorial, que agora reafirmamos com toda a clareza, "reconhecemos o valor absoluto da notícia".A liderança que mantemos há anos entre os jornais diários, na televisão e na internet dá-nos a certeza de que fizemos a escolha certa.Escolhemos o jornalismo livre, independente e rigoroso.No momento em que se vira mais uma página na já longa História do Correio da Manhã, cabe-me reafirmar este compromisso de honra de todos os jornalistas que aqui trabalham todos os dias, em todo o País, e por esse mundo fora.Essa é a linha vermelha de que jamais abdicaremos.Na nova era em que o Correio da Manhã e a CMTV entram agora há desafios extraordinários, que resultam da mudança acelerada no mundo depois da pandemia.Desafios, desde logo, para a imprensa escrita. Salvar o jornal impresso é um imperativo nacional, e da democracia. Se há projeto que pode contribuir para enfrentar os dramáticos desafios que o papel enfrenta, essa marca é a nossa, o Correio da Manhã. Estamos prontos para assumir essa responsabilidade.É para esta nova era que convoco agora toda a comunidade de leitores do Correio da Manhã, no papel e na internet, e de espectadores da CMTV. São eles a principal razão de ser do nosso trabalho e da paixão que nos une, o jornalismo.Enfrentaremos esta nova era necessariamente com uma nova energia.Uma nova energia. O Correio da Manhã de sempre.