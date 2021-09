Lisboa e a paisagem

A excessiva concentração da máquina do Estado em Lisboa é um dos entraves ao desenvolvimento equilibrado no conjunto do território nacional.Houve um tempo em que o Porto ainda aspirava a ter um papel relevante, mas cada vez mais a macrocefalia da capital seca recursos públicos para outras regiões.O veto do Tribunal Constitucional a uma eventual mudança para Coimbra, cidade que durante séculos teve o monopólio de produção do saber jurídico em Portugal, revela que o vírus do centralismo lisboeta é muito forte.Um parecer deste douto órgão chegou a considerar "grave desprestígio" a transferência. Numa nota posterior foi adiantado que o desprestígio não era em relação à cidade que ainda é por muitos chamada "dos doutores", mas relativa à diferenciação face a outros órgãos de soberania.Na Europa abundam exemplos de órgão públicos em sedes diferentes. O caso mais notório é a Alemanha, uma república federal, que tem o tribunal constitucional em Karlsruhe, o banco central em Frankfurt, e muitas outras agências em cidades longe de Berlim. ´É obrigação do Estado repartir recursos públicos por todo o território. Devia ser inconstitucional que um país quase milenar esquecesse as suas raízes e concentrasse tudo na capital, sendo o resto paisagem cada vez mais abandonada.