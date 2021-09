O episódio da mãe que esconde a filha para fugir à vacina tem um limite jurídico óbvio: não sendo a vacina obrigatória, dificilmente o tribunal determinará a obrigação de apresentação da menor num centro de vacinação.A questão, porém, não se esgota aí. Desde logo, ela não parece integrar-se numa lógica de puro negacionismo, porquanto as outras filhas do casal foram vacinadas, o que é um bom sinal. Superado este patamar, onde raramente prima a inteligência e a racionalidade, talvez fosse preferível procurar o caminho do diálogo e do bom senso do que esperar uma sentença. É que se o pai não pode forçar a filha a ser vacinada, também a mãe não pode escondê-la do progenitor.O melhor talvez fosse mesmo ouvir a criança, mediar um diálogo com ela através de profissionais e respeitar a sua vontade.