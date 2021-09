A boa moeda

O próximo presidente da Câmara de Lisboa ganhou as eleições contra todas as expetativas. Nas últimas semanas, acumulou presságios de derrota. As sondagens arrasavam-no. Os debates com Medina correram-lhe mal - ou pelo menos criou-se essa ideia. Finalmente, a campanha correu morna, entre os milhões da bazuca, o ataque de Costa à Galp e a suposta crise de sucessão do PSD.A tudo isto Carlos Moedas sobrepôs o contacto direto com os lisboetas descontentes com a governação. As trapalhadas que rodearam Medina, dos dados para a Rússia às buscas da PJ, e, no final, a polémica com a presidente de junta de Arroios, foram levadas pelas redes sociais até ao eleitorado jovem, mais atreito ao voto de protesto.E assim, um político com imagem de pouco carisma obteve uma das mais inesperadas vitórias da democracia em Portugal. Por força do voto democrático, transformou-se na boa moeda da direita, e altera os dados do jogo político.Acabaram os jogos florais sobre a sucessão de Costa no PS. Moedas provou que é possível a direita ganhar eleições sem o Chega.Isso faz dele o líder da oposição em exercício em Portugal.n