José Vaz Mascarenhas, envolvido no caso BPN e condenado a pena de prisão, sentença confirmada pelo Tribunal de Relação, mas que não transitou em julgado, morreu e o seu funeral foi no sábado passado. Tal como Oliveira Costa, partiu sem acertar todas as contas com a Justiça. E estes gestores ainda responderam em tribunal, já que outros cúmplices passaram pelos casos de polícia do BPN como se nada tivessem feito ou nada tivessem ganho.