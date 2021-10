Em bom português, um aumento salarial de 0,9% não aquece nem arrefece. Contas feitas, num vencimento médio representa 0,46 cêntimos por dia. Pode ser o doce que faltava ao PCP para votar favoravelmente o Orçamento do Estado para o próximo ano, mas, olhando para os trocos, não dão sequer para um bombom de chocolate.A melhoria da saúde económica das famílias não passa por aumentos de salários, que serão sempre pequenos, o ponto de partida é baixo, mas através da redução efetiva dos impostos: do IRS, ajustando as tabelas por forma a dar folga à classe média; do IVA, numa série de produtos e bens; do ISP, o imposto sobre os combustíveis, que começam a atingir valores incomportáveis.Não creio que o Orçamento da recuperação pós-pandemia contemple a redução da carga fiscal que se impõe e que é necessária para dinamizar a economia. Mas nem por isso deixará de ser aprovado. O fiasco bloquista e comunista nas Autárquicas recomenda evitar crises políticas, mesmo considerando que esta colagem ao PS não rende votos, como se viu nas últimas eleições legislativas. É melhor não arriscar.