Costuma dizer-se que a inflação é um imposto escondido que todos pagamos. Mas na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, a inflação está à vista e pode comer os eventuais ganhos prometidos com as mudanças no IRS.





No mínimo trata-se de um imposto escondido com rabo de fora, porque ao decidir não atualizar os escalões do IRS de acordo com a inflação, o Governo penaliza quem tiver aumentos de rendimentos no próximo ano, período de crescimento económico e de pressões salariais decorrentes do dinamismo do PIB, da falta de mão de obra em muitos setores e do agravamento do custo de vida que já é notório nos preços dos combustíveis, no custo da eletricidade, do gás e de tantos outros produtos. E há risco da subida de preços ser superior aos 0,9% previstos, porque os constrangimentos que se estão a assistir no abastecimento de bens a nível global podem agravar mais os custos.