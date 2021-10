Acerto de contas

Quando Costa desenhou a estratégia para chegar ao lugar de António José Seguro na liderança do PS tinha grandes ambições. Mas falhou redondamente no compromisso que assumiu perante o partido.A derrota eleitoral frente a Pedro Passos Coelho, cuja austeridade foi usada como arma de arremesso, deixava o secretário-geral do PS à beira do fim da linha. A mão que Catarina e Jerónimo estenderam, mais do que uma ponte para o objetivo comum de afastar a direita, foi um salvamento político para o atual primeiro-ministro. Conscientes disso, PCP e Bloco de Esquerda nunca se sentiram verdadeiramente confortáveis na pele de validadores do seu Executivo.E este incómodo geraria mais tarde ou mais cedo a rutura a que estamos a assistir. Mandato e meio volvido, embora num período difícil das nossas vidas, a ambição de Costa leva-o a acreditar que pode ter maioria absoluta, deixando de necessitar da anuência dos parceiros de esquerda que outrora foram a sua salvação.E por isso parece encarar tranquilo a eleição que se aproxima. Esquecendo, talvez, que a voz que emana das urnas nem sempre é linear. Como aconteceu em 2015.