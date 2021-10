A auditoria às sondagens

O documento final de análise às sondagens efetuada pela equipa do professor Luís Valente Rosa despertou a atenção de mais de 12 mil pessoas só no nosso site. Isso prova que a qualidade dos estudos de opinião preocupa a comunidade. Consideramos que foi um passo importante a auditoria feita em conjunto com a Intercampus e com a Apodemo, associação do setor.O relatório valida a dimensão das amostras e o método de recolha de dados. A distância temporal entre o trabalho de campo e a publicação dos resultados, em matérias políticas, deve encurtar. Passará a haver um máximo de 7 dias entre os dois momentos. A informação sobre o número de indecisos em cada estudo vai ser reforçada. Sempre que necessário, os autores farão o enquadramento dos resultados.As sondagens são um instrumento fundamental para conhecermos a realidade, ainda mais em tempos de crise como este.Em suma: desafiámos a Intercampus a retomar o trabalho já em novembro. O presidente da empresa, António Salvador, aceitou o desafio.Temos confiança total no barómetro da Intercampus para o CM e para a CMTV. É essa confiança que nos dá as garantias de qualidade que os leitores do Correio da Manhã merecem.