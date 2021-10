Os sem-abrigo da saúde

Não se sabe ao certo quantas pessoas ali estavam, andaria pelas duas centenas, talvez, não se via o fim da fila, mas eram seguramente largas dezenas. Sentadas no chão, encostadas à parede, passaram a noite ao relento na esperança uma consulta no centro de saúde de Agualva, sob a ameaça de chuva.Alguns levaram cobertor, fazendo da calçada cama e da palma da mão almofada. Em silêncio ou conversas de circunstância, tão revoltados quanto impotentes, foram contando as longas horas de espera na esperança de serem atendidos.O drama de Agualva não é virgem, não é de ontem, repete-se por todo lado, seja para a marcação de consultas, seja para atendimento em urgência hospitalar. Não é uma, nem duas, nem três horas de espera, são horas e horas intermináveis, um desespero.Há casos em que o melhor é levar o almoço, o jantar e, pelo sim, pelo não, uma bucha para a madrugada. Fala-se em ‘terceiro mundo’, mas não sei ao certo se será a designação correta, porque o que estamos a assistir na Saúde não é de mundo nenhum, é o caos, a falta de respeito pelos utentes, pelos doentes, pelos familiares que os acompanham.