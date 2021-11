Trancas à porta

O consulado português no Rio de Janeiro, uma das mais relevantes representações diplomáticas nacionais, foi invadido por um grupo de bandidos que sequestrou o cônsul-geral, família e funcionários e roubou valores vários e documentos.Para uma cidade com índices de violência como os do Rio de Janeiro será um crime banal, que não merece mais um rodapé na imprensa local. Acontece que embaixadas e consulados são mais do que opulentos edifícios em zonas chiques. São representações oficiais de um governo na forma de território estrangeiro no solo de outro país.Quando parte desse país, como é o caso do Rio de Janeiro, vive uma guerra não declarada, turbinada por gangs que alimentam o narcotráfico com meios bélicos mais sofisticados que os das polícias, a segurança deveria ser proporcional.As estatísticas recentes indicam que sete municípios do Rio estão entre os dez mais violentos do Brasil, nomeadamente no crime contra polícias. É por isso difícil entender como criminosos de baixo calibre invadiram o consulado sem aparente dificuldade.Talvez agora o Ministério dos Negócios Estrangeiros entenda por bem colocar algumas trancas na porta do respeitável imóvel.