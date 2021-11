As palavras de Jesus

Quando regressou a Portugal, a 21 de julho de 2020, com direito a guarda de honra no aeroporto que incluía o presidente do Benfica, Jesus não era um desconhecido. Os dirigentes sabiam que o seu historial vai muito além dos 12 títulos conquistados na Luz.O treinador nunca foi politicamente correto. É, aliás, autor de várias expressões entretanto imortalizadas no léxico futebolístico nacional. A maioria delas proferidas por um ego tantas vezes insuflado pelos 3 pontos. Sabendo disso, criticar-lhe o mau feitio é ignorar que foi precisamente isso que os encarnados procuraram quando apostaram na rutura com o discurso cordial de Lage e Vitória.O Benfica quis inverter drasticamente o rumo que tomava – contratações incluídas – e apostou na figura menos consensual da última década, mas que produziu os maiores resultados. Nesse caminho, o clube tinha de saber que o técnico deve ter autonomia para liderar. Não há balneários desprovidos de insatisfação, mas cabe ao profissional cumprir e perceber que o grupo está acima de tudo. E que o momento exige que puxem para o mesmo lado. Aqui, a experiência de Rui Costa pode ser decisiva.