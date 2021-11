A hora do PSD

Marcelo deu tempo ao PSD para se reorganizar. Não importa se agiu mal ou bem, se o País ganha alguma coisa com três meses de campanha em lugar de abreviar o assunto, está feito, está decidido, é história.O importante agora é que o líder do PSD, seja Rio ou Rangel, diga ao que vem, que propostas tem na manga, o que fazia diferente de Costa e que não se deixe entusiasmar com a visão idílica de uma maioria absoluta. As próximas eleições serão, muito provavelmente, um combate entre esquerda e direita, em que governará o bloco que tiver mais deputados. A esquerda há de encontrar uma solução, à direita há o Chega.É fundamental que o líder do PSD, seja Rio ou Rangel, diga aos eleitores, antes da ida às urnas, o que pensa fazer com o Chega, se conta com o partido de André Ventura para governar ou se está fora das contas. Aqui não há ‘mas’ nem ‘ses’, há ‘sim’ ou ‘não’, sem equívocos, sem blá-blá para entreter. Por mais incómodo que seja para Rio ou Rangel, há que ser frontal, que assumir uma posição e, se for caso disso, cumprir com a palavra dada - um valor em desuso, é certo, mas muito apreciado ainda por uma larga fatia do eleitorado.