Nova ameaça

Numa pandemia à escala global, mais tarde ou mais cedo todos acabam por ser infetados.A diferença é que uns estão protegidos, através da vacina, outros não. Quem está protegido tem mais hipóteses de enfrentar a doença com sucesso do que quem nega a evidência. Onde está a dúvida?! Basta olhar os números para perceber o que se está a passar nos países onde há resistência à vacinação: aumento do número de casos, aumento do número de mortes, hospitais em alerta, regresso às restrições em cima da mesa.O trabalho exemplar de Gouveia e Melo dá-nos tranquilidade e conforto, mas não nos coloca completamente a salvo. Por um lado, a pandemia dos não vacinados que assola muitos países - um verdadeiro enigma - abre caminho ao contágio e à multiplicação de variantes. Por outro, o fim da ‘task force’ tornou o processo de administração da terceira dose entre o lento e o parado, nada que espante os portugueses que precisam de recorrer aos serviços de saúde.Mas não podemos facilitar e muito menos ficar nas mãos de Graça Freitas, isso é que não. Ou chamam o almirante de volta ou voltamos para casa outra vez.