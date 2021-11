O regresso da agitação

O divórcio da geringonça também marca o regresso em força da agitação social, que estava meio adormecida, mesmo antes da pandemia. Os cidadãos das grandes áreas metropolitanas já notaram o caos provocado pelas greves dos transportes públicos. Não são só os utentes dos serviços penalizados, já que cada dia sem metro, autocarros, ou barcos, como acontece esta semana entre as duas margens do Tejo , significa um acréscimo de tráfego nas estradas e mais problemas para todos. Os conflitos laborais indiciam questões ainda não resolvidas entre as empresas e os seus trabalhadores, alguma inabilidade negocial do Governo, mas também são reflexo da reorientação do Partido Comunista que regressa às bases em que é mais forte. Apesar da crise do sindicalismo, o PCP e a CGTP ainda têm muito poder de protesto no mundo laboral, particularmente nas empresas públicas.



O fim da geringonça deixa os comunistas e a CGTP mais livres para desencadearem ações de luta. É provável que nos próximos anos haja um recrudescimento dos protestos laborais, nas empresas e nas ruas.

