Patriotismo perigoso

O agudizar da crise migratória na fronteira da Bielorrússia com a Polónia não antecipa apenas uma prolongada e inaceitável crise humana.A tentativa de encurralar seres humanos num beco com saída incerta às portas da Europa democrática, protagonizada pelo inenarrável Presidente bielorrusso, está a ter um forte impacto na polarizada sociedade polaca.A forma violenta como a partir de Varsóvia o governo de extrema-direita tem gerido a crise dos refugiados está a multiplicar as críticas da oposição que não aceita a repressão contra migrantes nem a aplicação de penas, que podem ir até aos oito anos de cadeia, a polacos que ousem dar guarida àquelas pessoas, nas quais se incluem muitas crianças.Aos atropelos humanos contra refugiados, num território que se fez país à custa de movimentos migratórios, juntam-se a recente legislação contra o aborto e a interdição da educação sexual nas escolas. Em nome de um patriotismo bacoco. São ações que estão a dividir perigosamente uma Polónia cada vez mais acantonada numa deriva antidemocrática na qual florescem os movimentos favoráveis à saída do país da União Europeia. E isso não é nada saudável para a Europa.