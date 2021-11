O truque de Leão

O Governo prepara toda a artilharia possível para agradar a grandes massas do eleitorado e aumentar as probabilidades de voto no Partido Socialista nas Legislativas do dia 30 de janeiro.Além do aumento do salário mínimo que afeta quase 1 milhão de trabalhadores, da atualização das pensões que beneficia um universo ainda maior de cidadãos, o Executivo não se esquece dos funcionários públicos, um grupo de mais de 700 mil pessoas com impacto eleitoral decisivo.Na entrevista publicada ontem no jornal ‘Público’, o ministro das Finanças, João Leão, explica o mecanismo que permite a atualização dos salários dos funcionários públicos. O regime de duodécimos que entra em vigor em janeiro de 2021 até à entrada em vigor do Orçamento do Estado, que terá de ser aprovado pelos deputados eleitos nas Legislativas, permite gastar em cada mês o mesmo valor da média mensal de 2021. Ora a média mensal da despesa em salário é o ordenado do mês, mais uma fração de 2/12 correspondentes aos subsídios de férias e de Natal. É com este truque simples que Leão encontra a folga para aumentar os servidores do Estado.