O filme repete-se. Querem passar um belo Natal em família? Portem-se bem. Façam testes, cumpram as normas de segurança, vacinem-se. As recomendações são do Presidente da República, que aproveitou para nos confortar a alma.









Somos tão bons alunos na vacinação que os elogios choveram ontem, em Estrasburgo, onde Marcelo Rebelo de Sousa foi participar numa homenagem a Giscard d’Estaing.

Meio mundo elogiou a vacinação portuguesa e o facto de querermos continuar nesse caminho.





Tudo normal. O que não soa bem é esta mania de atirar para a responsabilidade coletiva algumas obrigações que são estritamente políticas e governativas.





Se o Natal não correr bem também será porque faltam testes, porque a organização não está perfeita nos centros de vacinação, porque a comunicação pode não ser a melhor, porque os serviços de saúde não são uma perfeição organizativa, entre outras e muitas causas.





Os portugueses estão habituados a fazer a sua parte e, nesta altura, já mereciam um pouco menos de paternalismo, mesmo que venha acobertado pelo afeto presidencial.