A vacinação de crianças merecia outra atenção. É certo que Marta Temido entrou em gestão e poucos estarão para ouvir Graça Freitas, mas o Governo ainda mexe e o País não morreu. A forma pouco transparente como o processo tem sido conduzido levanta mais dúvidas que certezas.Mesmo considerando que a vacina é segura e eficaz, embora o universo do ensaio clínico que levou àquelas conclusões seja algo reduzido, cerca de 2000 crianças, quando comparado com os testes realizados para o desenvolvimento da vacina, que envolveram dezenas de milhares de voluntários, ainda não se percebeu ao certo a urgência da medida no que toca às crianças saudáveis.A própria comissão técnica reconhece que "a Covid-19 é ligeira na grande maioria das crianças, com um risco médio de hospitalização de 0,2% em crianças com 5 a 11 anos de idade".Talvez fosse mais avisado manter o foco na terceira dose, reforçando os centros de vacinação e alargando-a a outras idades, em lugar de dispersar a atenção para algo que, aparentemente, pode esperar. Se assim não é, chamem o vice-almirante Gouveia e Melo.Ao cabo de dois anos de pandemia, parece ser o único que se faz entender.