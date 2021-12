PJ resgata Justiça

A Polícia Judiciária resolveu ontem um problema que os tribunais criaram. Ao prender o banqueiro foragido João Rendeiro, a Polícia Judiciária voltou a provar que permanece como uma das instituições mais sólidas e confiáveis do Estado. E que merece todo o investimento em meios técnicos e humanos que possa ser feito nela.No caso de João Rendeiro, a PJ resgata o prestígio da Justiça e do Estado de Direito. Noutros, onde avulta a recuperação de ativos a favor do erário público, a PJ recupera dinheiro e justifica cada cêntimo que os portugueses investem nela.Na verdade, com o reforço de meios anunciados esta semana, a PJ tem, finalmente, condições para começar a colmatar lacunas que foram cavadas ao longo da última década, com uma asfixia progressiva, seletiva e pérfida, de esvaziamento da área de combate ao crime económico, e com que a atual direção, liderada por Luís Neves, teve de lidar em condições muito difíceis.Por fim, ao deter Rendeiro, a PJ mostra que, pelo seu lado, nenhum bandido pode dormir descansado. Por muitos colarinhos brancos que tenha, a cultura de combate à impunidade está enraizada e é uma luta de todos os dias.